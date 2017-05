Google kündigt VR-Stand-alone-Brille an

Googles I/O-Konferenz für Android-Entwickler ist mit einigen interessanten News vor allem auch im Bereich VR und AR gestartet. Am Ende der Auftaktpräsentation, wo es vor allem um Künstliche Intelligenz ging und Google die Marke von zwei Milliarden aktiven Android-Geräten feierte, trat Clay Bavor auf die Bühne, Vice President Virtual Reality von Google. Und er hatte spannende Neuigkeiten im Gepäck, vor allem für die VR-Brillen-Produktfamilie Daydream. So macht Samsung seine S8- und S8plus-Geräte noch im Lauf den Sommers per Software-Update Daydream-kompatibel. Auch das nächste Flaggschiff-Gerät von LG wird Daydream unterstützen.Darüber hinaus hat Google auch ein Daydream "Standalone VR Headset" angekündigt. Nach dem Motto keine Kabel, kein Handy, kein PC handelt es sich dabei um eine rein für VR konzipierte Brille. Laut Bavor hat dies eine deutliche Optimierung zur Folge. Das Tracking erfolgt über Sensoren, welche die Umgebung scannen. Die VR-Erfahrung ist deshalb überall und ohne Setup möglich. Gemeinsam mit Qualcomm wurde der Rahmen für diese Standalone VR-Headsets festgezurrt, sodass nun externe Hersteller entsprechende Geräte produzieren können. Als die ersten beiden Hardware-Partner enthüllte Google HTC und Lenovo. Beide werden noch in diesem Jahr eine Standalone-VR-Brille veröffentlichen.Auch hinsichtlich AR gibt es Neuigkeiten. Bavor stellte kurz eine von Google Visual Positioning Service (VPS) vor, eine Art GPS für Innenräume. Auch VPS funktioniert über den Scan der Umgebung und könnte beispielsweise eines Tages Kunden zielgenau zum richtigen IKEA-Regal lotsen. Kombiniert mit einer Audio-Ausgabe könnte das System Blinden das Zurechtfinden in unbekannten Umgebungen erleichtern.

