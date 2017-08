Goodgame macht 800 Mio. Dollar Umsatz mit "Goodgame Empire"

Der Hamburger Entwickler Goodgame hat ein Horrorjahr 2016 hinter sich. Entlassungswellen , ein doppelter Austausch der Führungsetage und Scherereien mit der kolportierten Verhinderung einer Betriebsratsgründung im Unternehmen. Nach harten Einschnitten scheint sich Goodgame aber wieder berappelt zu haben. Die Geschäftsführung kündigt an, bereits im laufenden Geschäftsjahr wieder schwarze Zahlen vorweisen zu können.Ein Grund für die stabile Lage ist auch, dass sich das Unternehmen weiterhin auf sein Flaggschiff-Produkt verlassen kann: "Goodgame Empire" läuft weiterhin gut und durchbrach jüngst die Marke von 800 Millionen Dollar Gesamtumsatz weltweit. Auch im sechsten Jahr liefert das Mittelalter-Strategiespiel also noch stabile Einnahmen. Goodgame beansprucht für das Spiel gar, dass es "Deutschlands erfolgreichstes Spiel aller Zeiten" sei."Wir sind unheimlich stolz und danken allen Spielern, die das ermöglicht haben. Der finanzielle Erfolg gab uns die Möglichkeit, 'Goodgame Empire' zu einem der komplexesten Strategiespiele überhaupt zu machen", sagt Nina Müller, die das verantwortliche Studio leitet. "Besonders stolz machen uns die vielen Spieler, die nun schon jahrelang dabei sind. Mit über 250 Content-Updates seit dem Start im Jahr 2011 haben wir es offensichtlich geschafft, über Jahre den Spielspaß hoch zu halten."Der Erfolg von "Goodgame Empire" kann allerdings nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Hanseaten immer noch weitestgehend von einem Produkt abhängig sind. Daher versucht die Firma weiterhin, auch andere erfolgreiche Games in den Markt zu bringen. Zwei neue Mobile-Games sollen beispielsweise allein im ersten Quartal 2018 erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

