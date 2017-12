Goodgame erwartet über 250 Mio. Dollar Jahresumsatz

Großansicht Mit einer Grafik feiert Goodgame Studios das Erreichen der ersten Umsatzmilliarde (Bild: Goodgame Studios) Mit einer Grafik feiert Goodgame Studios das Erreichen der ersten Umsatzmilliarde (Bild: Goodgame Studios)

Goodgame Studios meldet sich mit einer durchaus beeindruckenden Zahl zurück: seit Unternehmensgründung haben die Hanseaten eine Milliarde Dollar umgesetzt. Das sind durchaus erfreuliche Zahlen für das Unternehmen, das 2016 durch eine existenzielle Krise ging und massiv Stellen abbauen musste. "Es war absolut notwendig, uns wieder voll auf unsere Kernmarken "Empire" und "Big Farm" zu fokussieren", so Dr. Christian Wawrzinek , "nur so haben wir den Turnaround geschafft und sind jetzt wieder auf Wachstumskurs."Den Löwenteil an dem Lifetime-Umsatz trug dann auch "Goodgame Empire" bei. Erst im August vermeldeten die Hanseaten, dass der Titel seit seinem Start 2011 über 800 Millionen Dollar Umsatz generierte.Die erste Milliarde feierte Goodgame Studios übrigens mit einer Umsatzgrafik. Aus der geht hervor, dass das Unternehmen im laufenden Kalenderjahr einen Umsatz von über 250 Mio. Dollar erwirtschaften wird. Ein mehr als respektables Ergebnis. Bis zum Club der Umsatzmilliardäre der Spielebranche, also den Unternehmen die jährlich mehr als eine Mrd. Dollar umsetzen, ist es aber noch ein Stück.

Quelle: GamesMarkt.de

