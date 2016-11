Golden Joystick Awards verliehen

Best Audio: "Fallout 4"

Best Gaming Moment: Play of the Game in "Overwatch"

Best Gaming Performance: Doug Cockle als Geralt ("The Witcher 3")

Best Gaming Platform: Steam

Best Indie Game: "Firewatch"

Best Multiplayer Game: "Overwatch"

Best Original Game: "Overwatch"

Best Storytelling: "The Witcher 3: Blood and Wine"

Best Visual Design: "The Witcher 3: Blood and Wine"

Breakthrough Award: Eric Barone ("Stardew Valley")

Competitive Game of the Year: "Overwatch"

Competitive Play of the Year: Coldzeras jumping AWP quad kill während der MLG Columbus

Critics Choice Award: "Titanfall 2"

Gaming Personality of the Year: Sean Plott (Day (9))

Hall of Fame: Lara Croft

Handheld/Mobile Game of the Year: "Pokemon Go"

Innovation of the Year: "Pokemon Go"

Lifetime Achievement Award: Eiji Aonuma

Most Wanted Game: "Mass Effect Andromeda"

Nintendo Game of the Year: "The Legend of Zelda: Twilight Princess HD"

PC Game of the Year: "Overwatch"

PlayStation Game of the Year: "Uncharted 4"

Studio of the Year: CD Projekt Red

Ultimate Game of the Year: "Dark Souls III"

Xbox Game of the Year: "Rise of the Tomb Raider"

YouTube - Upcoming Personality of the Year: Jesse Cox

Am vergangenen Freitag wurden in London die 34. Golden Joystick Awards verliehen. Im Vorfeld waren die britischen Konsumenten dazu aufgerufen, in einer Online-Abstimmung über die Gewinner in den einzelnen Kategorien abzustimmen. Ganz hoch in der Gunst der Gamer auf der Insel stehen in diesem Jahr " The Witcher 3: Blood and Wine " und " Overwatch ". Den Hauptreis für das Spiel des Jahres räumte allerdings " Dark Souls III " ab.

Quelle: GamesMarkt.de

