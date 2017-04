GOG macht Pardey zum Head of Partnership

Christoph Pardey wird bei GOG.com zum Head of Partnership befördert. In dieser Rolle soll er Partnerschaften zu Industrie- und Pressekontakten auf- und ausbauen. Außerdem soll er die Bekanntheit des Online-Marktplatzes in Deutschland weiter erhöhen. Pardey wird von Berlin aus für CD Projekt, den Betreiber von GOG, tätig sein.Pardey ist bereits seit Anfang 2015 im Unternehmen. Zuvor war er beim Kölner Fernsehsender Super RTL für das Online-Angebot tätig und pflegte Partnerschaften mit deutschen Browsergamesherstellern wie Blue Byte und Goodgame . Bei GOG war er zuletzt für den Aufbau des deutschsprachigen Angebots verantwortlich.

Quelle: GamesMarkt.de

