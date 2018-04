"God of War" auf Systemseller-Kurs

Es spricht viel dafür, dass Sony für seine PlayStation 4 den nächsten Systemseller in der Hand hat. Das neue " God of War " ist ein absolutes Ausnahmespiel, so viel ist jetzt schon sicher. Das Action-Spiel steht zwar erst am 20. April offiziell im Handel; die Presse erhielt aber bereits vorab Zugang zum Exklusivtitel und überschlägt sich aktuell in Lobeshymnen für den Titel."Erfolgreiche Generalüberholung: 'God of War' schafft den Balanceakt zwischen modernem Action-Rollenspiel und klassischem Spielgefühl", befindet die "GamePro" und vergibt 93 Punkte."spieletipps" meint: "Umwerfend schön inszeniertes Abenteuer. Leider hinkt die neue Kampfmechanik den Vorgängern hinterher, dafür gewinnt das Spiel in allen anderen Bereichen." 90 Punkte sind das Ergebnis. Etwas verhaltener die Kollegen bei "GIGA" indes mit einer 8,5: "Ein erwachsener Auftakt zu einem ganz neuen Kapitel von Kratos, der trotzdem nicht mit der Tradition der Serie bricht. Skill-Baum und Rüstungs-System haben zwar noch Luft nach oben, die gelungene Atmosphäre und Geschichte motiviert aber bis zum Schluss."Völlig aus dem Häuschen hingegen die US-Seiten: Eine perfekte 10/10 jeweils bei "Polygon" und "IGN". Hervorragende 9 Punkte bei "Gamespot". Auf "Open Critic" wird das neue "God of War" folglich aktuell mit 96 von 100 Punkten geführt. Damit sortiert sich das Action-Spiel nach aktuellem Stand unter den bestbewertesten Spielen überhaupt ein.Der Reboot der populären PlayStation-Marke scheint Sonys hauseigenem Santa Monica Studio also mehr als gelungen. Die herausragenden Wertungen gepaart mit der Tatsache, dass Fans der Serie seit " God of War III " (2010) und dem Spin-Off " God of War: Ascension " (2013) nun lange Jahr einen neuen Serienteil warten mussten, sprechen dafür, dass sich hier früher Bestseller im Spielejahr 2018 anbahnt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen