Globaler Spielemarkt wächst 2016 um acht Prozent

Die Marktforscher des amerikanischen Unternehmens DFC Intelligence haben eine Prognose für die Entwicklung des globalen Spielemarktes für die kommenden Jahre erstellt. DFC geht davon aus, dass global die Verkäufe von Spielesoftware im Jahr 2016 auf ein Volumen von 79 Mrd. Dollar ansteigen werden. Das entspricht einem Plus um acht Prozent. Bis 2020 erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg der Verkäufe auf 98 Mrd. Dollar bei einer Wachstumsrate von über fünf Prozent pro Jahr.Trotz sinkender Verkaufszahlen von verpackten Datenträgern im klassischen Einzelhandel sehen die Marktforscher vor allem die steigenden digitalen Umsätze durch Online-Plattformen und den vermehrten Verkauf von Premium-Hardware, wie etwa VR-Geräte oder High-end-PCs als Grund für den Anstieg. Außerdem schreibt die Prognose der neuen Konsole von Nintendo , derzeit noch unter dem Codenamen "NX" bekannt, großes Potenzial zu. Laut DFC habe Nintendo gute Chancen, Verbraucher zu erreichen, die sich von PS4 und Xbox One derzeit noch nicht ausreichend angesprochen fühlen so David Cole, CEO von DFC.

Quelle: GamesMarkt.de

