Globaler Smartphone-Markt wächst weiter

Der globale Smartphone-Markt ist im vierten Quartal 2016 erneut gewachsen. Das meldet das Nürnberger Markforschungsunternehmen GfK . Demnach wurden weltweit zwischen Oktober und Dezember 391 Millionen Stück verkauft. Dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 125,5 Milliarden Dollar.Insgesamt wurden 2016 weltweit 1,41 Mrd. Geräte abgesetzt. Für 2017 prognostizieren die Marktforscher ein weiteres Wachstum von fünf Prozent auf 1,48 Mrd. Smartphones.Die größten Wachstumstreiber sind dabei China und Osteuropa. In Osteuropa stieg die Nachfrage um 16 Prozent. In der Ukraine konnte sich der Markt durch die verbesserten politischen Verhältnisse deutlich erholen und ein Wachstum von 34 Prozent erzielen. In China treibt der flächendeckende Ausbau des 4G-Netz die Verkäufe von 4G-fähigen Smartphones den Markt noch einmal an. Im Reich der Mitte wurden 118,9 Mio. Units abgesetzt. Das ist ein Plus von zwölf Prozent.Einzig in Westeuropa verzeichnet die GfK ein Minus. Der Umsatz sank im vierten Quartal um ein Prozent auf 16,2 Mrd. Dollar. Trotz hoher Nachfrage am "Black Friday" wurden insgesamt vier Prozent weniger Smartphones umgesetzt als im gleichen Quartal 2015."Kein anderes Technologieprodukt wird von den Verbrauchern so intensiv genutzt wie das Smartphone", sagt Arndt Polifke, Global Director für Telekommunikation bei der GfK. "Die Nachfrage nach Smartphones bleibt daher auch in gesättigten Märkten stabil. Angekurbelt durch die Bandbreite spannender Innovationen, wie beispielsweise Smart-Home-Funktionen, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, mobiler Zahlungsverkehr und mobile Dienste im Bereich Gesundheit, werden Smartphones in den entwickelten Märkten weiterhin an Bedeutung für die Verbraucher gewinnen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen