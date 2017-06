Global Top Round startet dritte Runde

Neues Jahr, neue Runde: Der Accelerator Global Top Round ruft zum dritten Mal junge Entwickler aus aller Welt auf, sich um eine Teilnahme an dem Investitionsprogramm zu bewerben. Informationen über das Programm sowie zur Teilnahme gibt es auf der Website von GTR. Die Einreichfrist endet am 15 Juli. Eine Vorauswahl an Entwicklern wird dann Ende Oktober zur Melbourne International Games Week geladen, um dort ihr Projekt auf der Global Top Round Conference zu präsentieren. Am Ende werden bis zu zehn Entwickler ausgewählt, die per Direktinvestition bis zu 90.000 Dollar erhalten und künftig auf ein umfangreiches Netzwerk erfahrener Mentoren und Branchenprofis unterstützt werden.Bei den ersten beiden Runden haben deutsche Firmen durchaus mehrfach die Investoren überzeugt: 2016 waren Thoughtfish aus Berlin, Quantumfrog aus Oldenburg, Moebiusgames aus München und Holo Café aus Düsseldorf unter den Gewinnern. 2015 konnten Happy Tuesday und Headup Games insgesamt 70.000 Dollar Investment mit aus der Global Top Round nach Hause nehmen.

Quelle: GamesMarkt.de

