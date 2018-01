GIST voll besetzt und unabhängige Platinum-IP

Fast zwei Monate vor Start der Gaming-Messeist die gesamte. Sowohl die B2B- als auch B2C-Fläche ist komplett besetzt und der Veranstalter GL Events rechnet für die dritte Ausgabe der GIST mit einem, im Vergleich zum Vorjahr. | Quelle: Pressemitteilung/ Gamasutra Der japanische Entwicklerplant eine unabhängige IP, ohne einen externen Publisher zu veröffentlichen. Wie Platinum Producer Atsushi Inaba erzählt, befindet sich, neben "Bayonetta 3", ein eigenständiges Spiel in Entwicklung, das in Eigenregie gepublisht werden soll. | Quelle: gameinformer.com Erneut knackt dieeinen Rekord in seinem Heimatland Japan. Im ersten Kalenderjahr nach erscheinen verkaufte sich die Hybridkonsole öfter als die enorm erfolgreichezu seiner Zeit. Während sich die PS2 bis zum Jahresende nach Release 3.016.622 Mal verkaufte, konnte die Switch 3.258.083 Einheiten in Japan absetzten. | Quelle: dualshockers.com

Quelle: GamesMarkt.de

