GIST und Quo Vadis planen Programm für Indie-Austausch

Die Veranstalter der Quo Vadis, Aruba Events , und GIST-Organisator GL Events kooperieren, um einen Indie-Wettbewerb zu veranstalten, der die Gewinner zur jeweils anderen Messe einlädt. Unabhängige türkische Indie-Studios haben während der Gaming Istanbul (GIST) vom 2. bis zum 5. Februar 2017 die Chance, von einer Jury ausgewählt und zur Quo Vadis 2017 nach Berlin eingeladen zu werden. Umgekehrt haben deutsche Entwickler vom 24. bis zum 26. April auf der berliner Quo Vadis die Möglichkeit, sich für einen Austausch zur GIST 2018 nach Istanbul zu qualifizieren. Die Veranstalter übernehmen dabei die Kosten für Tickets, An- und Abreise, sowie zur Unterbringung für jeweils zwei Entwickler und stellen den Gewinnerstudios ebenfalls eine Ausstellungsfläche in den Indie-Areas zur Verfügung."Als paneuropäische Entwicklermesse ist die Quo Vadis eine unserer wichtigsten Partnerveranstaltungen", so Cevher Eryürek, Director GIST bei GL Events. " Die Quo Vadis bietet eine hervorragende Gelegenheit, den türkischen Markt darzustellen und auf dessen Potenzial hinzuweisen. Auf der Konferenz sind viele Entwickler vertreten, für die die Türkei entweder als zusätzlicher Absatzmarkt oder Entwicklungsstandort interessant sein kann. Für Nachwuchsentwickler gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken und Kontakte zu knüpfen - wir lieben Indies und unterstützen die internationale Indie-Szene gern dadurch, dass wir im Rahmen unseres gemeinsamen Wettbewerbes ein Team nach Istanbul einladen. Gleichzeitig freuen wir uns, zusammen mit Aruba Events einem türkischen Indie-Team die Möglichkeit bieten zu können, die Quo Vadis Conference in Berlin zu besuchen.""Wir freuen uns unsere Kooperation mit der Gaming Istanbul und damit den relevanten Playern in der Türkei auszubauen", sagt Tobias Kopka, Konferenzleiter der Quo Vadis." Gerade in nicht einfachen Zeiten ist es wichtig, dass wir in der internationalen Game Entwicklerszene zeigen, dass wir einen Stil der Offenheit und des Austauschs pflegen und fördern, und so Tendenzen der Abgrenzung und Spaltung von Communities deutlich etwas entgegensetzen wollen!"

Quelle: GamesMarkt.de

