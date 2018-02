GIST-Start und Ehrung für Nintendo-Lebenswerk

Der ehemalige geschäftsführende Direktor bei Nintendo,wird bei den DICE Awards nächsten Monat für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Academy of Interactive Arts and Sciences entschied sich dazu, Takeda denin Las Vegas zu überreichen. Genyo Takeda verließ Nintendo im Juli 2017 nach 45 Jahren und war maßgeblich an der Entwicklung der Konsolen Nintendo 64, GameCube, Wii, und Wii U beteiligt. | Quelle: interactive.org Neben den Verkaufszahlen der Nintendo Switch können sich auch die Verkäufe dessehen lassen. Die Retro-Konsole von Nintendo verkaufte sich bis Ende 2017 laut Nintendo rund. Im November war noch von rund zwei Millionen abgesetzter Konsolen die Rede. | Quelle: nintendo.co.jp Heute startet die mittlerweile dritte Ausgabe der Gaming-Messe. Vomzeigen eine Vielzahl internationaler Gaming-Unternehmen wie Blizzard, Ubisoft, Sony oder Nvidia ihre aktuellen Spiele-Trends. | Quelle: Pressemitteilung

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen