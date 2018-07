GfK: "Far Cry 5" ist Spitzenreiter in Europa

"Far Cry 5" verdrängt "FIFA 18" vom Thron. Ubisofts Action-Adventure ist im ersten Halbjahr 2018 laut den Marktforschern des GfK Entertainment das meistverkaufte Spiel Europas. In acht Ländern erkämpft sich "FIFA 18" den Spitzenplatz in den Charts. Insgesamt wurden für das Ranking Verkaufszahlen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, der Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Schweiz, Schweden und Spanien berücksichtigt. Basis der Auswertung waren aber nur Verkäufe im physischen Markt.Auch in Deutschland ist "Far Cry 5" Nummer eins der verkaufsstärksten Games, dicht gefolgt von "God of War" und "Monster Hunter: World". "FIFA 18" setzt sich nach dem Erfolg im letzten Jahr aber weiterhin fort. In Deutschland schafft es die Fußballsimulation von Electronic Arts zwar nicht in die top drei, liegt aber europaweit immer noch an zweiter Stelle und kann in fünf Ländern sogar die höchste Verkaufsrate verbuchen.Bronze geht damit im ersten Halbjahr an Sonys "God of War", weitere Verkaufsschlager waren "Minecraft", "GTA V" und "Call of Duty: WWII".

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden