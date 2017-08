Get-Together am NRW-Stand

Großansicht Die Gastgeber Jolien Wilemsens (Leiterin des Bereichs Development bei Creative Europe MEDIA in Brüssel), Armin Laschet (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen), Petra Müller (Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW) und Jan Lingemann (Geschäftsführer Mediennetzwerk.NRW) (v.l.) Die Gastgeber Jolien Wilemsens (Leiterin des Bereichs Development bei Creative Europe MEDIA in Brüssel), Armin Laschet (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen), Petra Müller (Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW) und Jan Lingemann (Geschäftsführer Mediennetzwerk.NRW) (v.l.)

Der Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen lud am Fachbesuchertag der gamescom in Köln zum Empfang. Auch Armin Laschet, der Ministerpräsident des Bundeslandes war der Einladung gefolgt. Laschet, Jolien Wilemsens (Creative Europe Desk) und Petra Müller (Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW) richteten ein Grußwort an die Gäste.Unter den Gästen befanden sich u.a. Gerald Böse (Koelnmesse), Benedikt Grindel (Ubisoft Blue Byte), Michael Zillmer (innogames), Odile Limpach (SpielFabrique), Andreas Suika (Deadelic West), Christoph Krachten und Linda Kruse (The Good Evil).

Quelle: GamesMarkt.de

