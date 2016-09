Geschäftsführer Schenk verlässt BIU

Überraschend hat der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) bekannt gegeben, dass Geschäftsführer Dr. Maximilian Schenk den Verband Ende Februar 2017 verlassen wird. Schenk werde sich neuen beruflichen Herausforderungen in der Medien-Branche stellen. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es noch nicht.Schenk hatte die Geschäftsführung einst von Olaf Wolters übernommen, der den Verband maßgeblich aufbaute. Unter Schenk wurde das Wachstum fortgesetzt und wichtige Events wie der Deutsche Computerspielpreis oder die gamescom wurden erfolgreich weiterentwickelt. Unter Schenk wurden zudem die Netzwerke BIU.Dev und BIU.Net gegründet, wodurch auch Marktteilnehmer eingebunden wurden, die satzungsgemäß nicht BIU-Mitglied werden konnten."Im Namen des gesamten Vorstands und der Mitglieder möchte ich mich bei Maximilian Schenk für die hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und auch bei seiner künftigen Aufgabe viel Erfolg," so Tobias Haar , Vorstandssprecher des BIU. Schenk habe den Verband in seiner gut fünfjährigen Amtszeit als Geschäftsführer maßgeblich geprägt und in vielen Bereichen neu aufgestellt. "Der BIU ist heute ein starker Verband, der tief in der gesamten deutschen Games-Branche verankert ist und die Wahrnehmung von Games in Politik und Gesellschaft maßgeblich positiv prägt. So gut aufgestellt gehen wir den Wechsel auf der Position des Geschäftsführers zuversichtlich an, auch im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen wie die Bundestagswahl 2017."Schenk selbst sagt zu seinem Entschluss: "Gemeinsam mit dem Team des BIU haben wir die vergangenen Jahre sehr erfolgreich gestaltet: Jahr um Jahr stiegen die Mitgliederzahlen, feierte die gamescom neue Rekorde und steigerte der BIU die mediale und politische Reichweite der deutschen Games-Branche. Mit Erreichen dieser Meilensteine ist jetzt die richtige Zeit gekommen, um mit einem neuen Geschäftsführer die nächste Phase der Verbandsarbeit zu gestalten. Herzlich danke ich den vielen großartigen Menschen in unserer Branche, den Mitgliedern von BIU, BIU.Dev und BIU.Net, unserem Team und besonders den Vorständen, deren Vertrauen ich genießen durfte. Ich freue mich auf die übrigen Monate als BIU-Geschäftsführer und ab März auf meine neue berufliche Aufgabe."

Quelle: GamesMarkt.de

