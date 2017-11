GermanDevDays startet "Call for Papers"

Am 23. und 24. Mai gehen die GermanDevDays in ihre dritte Ausgabe. Wie in den Vorjahren ist die Konferenz von Assemble Entertainment als rein deutschsprachiges Event konzipiert. Nun hat der Veranstalter Assemble Entertainment den "Call for Papers" gestartet. Interessierte können sich damit als Speaker auf der Konferenz bewerben. Ein erster Programmentwurf soll dann Anfang 2018 veröffentlicht werden.Auch beim Zutritt zur Konferenz setzt Assemble Entertainment auf das bewährte Konzept der letzten Jahre. Besuchswillige können sich anmelden und müssen dann auf eine Einladung hoffen, denn eine Anmeldung führt nicht automatisch zur Teilnahmeberechtigung. Damit künftig aber mehr Branchenpeople zum Zug kommen ist ein Umzug in eine größere Location in Frankfurt geplant. Verschiedene Austragungsorte werden derzeit evaluiert, heißt es dazu aus Wiesbaden."Um der Nachfrage der letzten zwei Konferenzen Rechnung zu tragen, haben wir uns dazu entschlossen, 2018 in eine größere Location zu ziehen, um mehr Besucher für die GDD18 einzuladen. Allerdings soll der Rahmen immer noch überschaubar und somit der Spirit der letzten zwei GDDs erhalten bleiben", so Stefan Marcinek , Veranstalter der GermanDevDays und Initiator der GDD Förderstiftung.

Quelle: GamesMarkt.de

