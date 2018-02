Geldgewinne mit Angry Birds und Ärger für Nintendo

Derist gut ins neue Jahr gestartet, zumindest nach den Daten der US-Marktforscher der NPD Group. Sie hat für Januar 2018 ein Umsatzvolumen vonfestgestellt. 278 Mio. Dollar steuerte der Verkauf von Konsolen bei. Laut der NPD Group lag die Nintendo Switch nach Units vorne, die PlayStation 4 führt hingegen die Auswertung nach Umsatz an. Und die Xbox One? Die habe den höchsten Januar-Absatz seit Einführung erreicht. | Quelle: GamesBeat Rovio und WorldWinner haben "" gestartet, eine Cash-Game-Variante des erfolgreichen Mobile Games. Spieler können gegen eine Gebühr an Turnieren teilnehmen und dabei. "Angry Birds Champions" kann auf Grund seiner Eigenschaft als Cash-Game nur in Kanada und ausgewählten US-Staaten gespielt werden. | Quelle: Rovio Fünf von sieben Digitalplattformen für PC- und Videospiele - Battle.net, Uplay, Nintendo eShop, PlayStation Store und Xbox Store - bieten keine ausreichenden Möglichkeiten zurvon Geld. Dies bemängelt das(NCC) in einem Report. Lediglich mit den Rückerstattungssystemen von Origin und Steam war das NCC einverstanden. Besonders mit Nintendo geht das NCC wegen des Satzes "All sales are final" in den AGBs hart ins Gericht und fordert das Unternehmen zu Nachbesserungen auf. | Quelle: forbrukerradet.no hat die Toolsundin seine Engine integriert. Die Macher hinter den Tools, Gabriel Williams und Karl Henkel integrierten das Unternehmen gleich mit. Sie sind nun Teil der Unity-Familie. | Quelle: Firmenblog

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen