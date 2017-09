Geld sparen und Geld verdienen

Diefür die diesjährigeendet heute. Kurzentschlossene können nur noch heute bis zu 760 Euro bei einem Premium-Pass sparen. | Quelle: Game Connection hat seine Bilanzzahlen für dasvorgelegt. Der Umsatz stieg deutlich, vor allem außerhalb Südkoreas. Operativ drückten vor allem die gestiegenen Marketingkosten die Zahlen nach unten. Gegenüber dem Vorquartal habe man dennoch zugelegt, so Gamevil. | Quelle: gamevil.com hat die weltweiten Rechte anvon Vision Games Publishing and Climax Studio gekauft. Digital ist der Titel bereits auf Steam, PS4 und Xbox zu kaufen. Eine Retail-Version ist geplant. Ob diese auch nach Deutschland kommt ist derzeit noch unklar. | Quelle: MCV hat die Testphase seinerbeendet und macht das System der freiwilligen, monatlichen Unterstützung einzelner Kanäle durch die Fans für die Masse an Kreativen verfügbar. Das System, das entsprechenden Angeboten bei Streaming-Konkurrent Twitch ähnlich ist, löst die kaum genutzten "Paid Channels" ab. In der Testphase fanden beispielsweise die Hamburgerbinnen 24 Stunden 1500 Sponsoren | Quelle: YouTube Blog

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen