Geht Sony Pictures in Games-Sparte auf?

Übernimmt Andrew House auch Sony Pictures?

Offenbar spielt Sony mit dem Gedanken, seine Games- und Filmtöchter zu fusionieren. Wie die " New York Post " in Erfahrung brachte, geht der Konzern Planspiele durch, ob er Sony Pictures mit Sony Interactive Entertainment (SIE) zusammenlegen soll. Die Leitung der neuen Sparte soll dem Medienbericht zufolge dann Andrew House übernehmen, der Head of SIE. Sollte die Abteilungsfusion vollzogen werden, würde House innerhalb des Konzerns noch mächtiger werden. Erst Anfang des Jahres wurde Manager auch zum Executive Vice President gemacht . Sony-Pictures-Chef Michael Lynton würde das Unternehmen verlassen, so der Bericht.Dank der weiterhin blendenden Absatzzahlen der PlayStation 4 und innovativen Produkten wie PlayStation VR gilt die Games-Sparte mittlerweile als Tafelsilber des Sony-Konzern, das auch finanziell kerngesund ist. Sony Pictures konnte zwar im letzten Quartal wieder einen Gewinn realisieren, machte aber in der Vergangenheit oftmals durch Verluste negative Schlagzeilen.Möglicherweise sucht die Konzernführung in Tokio nach Möglichkeiten, Kosten zu sparen und Synergien zu nutzen. Da passt eine Fusion von Games- und Filmsparten durchaus ins Bild. Zumal Sony Pictures seinen Sitz im Culver City bei Los Angeles hat, die Games-Sparte in San Mateo residiert.

Quelle: GamesMarkt.de

