"Gears of War 4" startet mit Bestwertungen in den Verkauf

Am 11. Oktober erscheint " Gears of War 4 " als Exklusivtitel für die Xbox One. Wenige Tage vorher fällte die Fachpresse bereits ihr Urteil und scheint sich in weiten Teilen einig. Mit dem Shooter ist Microsoft ein großer Wurf gelungen. Nahezu alle Magazine zücken sehr gute bis herausragende Wertungen für den Titel.Die "GamePro" vergibt 90 Punkte. "'Gears of War 4' beweist im Test eindrucksvoll, dass Kettensägen-Wummen auch auf der Xbox One und ohne Epic noch lange nicht zum alten Eisen gehören", so das deutschsprachige Magazin. Bei "Spieletipps" werden ebenfalls 90 Prozent vergeben. "'Gears of War 4' ist nicht nur ein würdiger Nachfolger, sondern ein gelungener Neustart. Die Kampagne unterhält auf Hollywood-Niveau, leidet hier und da allerdings an vorhersehbaren Wendungen aufgrund betagter Spielmechaniken."Auch im englischsprachigen Raum kommt "Gears of War 4" gut an. "Polygon" verbirgt neun von zehn Punkten. "IGN" zückt 92 als vorläufige Wertung, behält sich aber vor, die Wertung noch einmal anzupassen, wenn die Tester mehr Zeit mit dem Spiel verbringen konnten. "GameInformer" stellt eine 9,25 von möglichen zehn als Zeugnis aus.Die meisten Tester loben ausdrücklich die Tatsache, dass dem neuen Studio The Coalition ein sehr gutes Debütspiel gelungen ist. Microsoft übernahm die Marke 2014 von Epic Games und betraute sein hauseigenes Team mit ihr. Erstes Ergebnis war im vergangenen Jahr die " Gears of War: Ultimate Edition " - eine Neuauflage des ersten Teils. "Gears of War 4" ist somit die erste komplette Eigenentwicklung von The Coalition.

Quelle: GamesMarkt.de

