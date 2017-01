"Gears of War 2" vom Index gestrichen

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) nimmt "Gears of War 2" vom Index. Der Microsoft -Shooter wurde zum Stichtag zum 1. Januar aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen. Im Anschluss wurde das Spiel von der USK mit dem Prüfsiegel "Ab 18" gekennzeichnet. Der ursprüngliche Xbox-360-Titel ist demnach in Deutschland an Volljährige frei verkäuflich und wird Anfang auch 2017 als Game on Demand im Xbox Store verfügbar sein. Aufgrund der Abwärtskompatibilität ist "Gears of War 2" auch auf der Xbox One spielbar.Bereits im Sommer 2015 hatte die Prüfstelle auch den Vorgänger vom Index gestrichen. Die im September veröffentlichte " Gears of War: Ultimate Edition " konnte somit ebenfalls in Deutschland an erwachsene Kunden vermarktet werden.

Quelle: GamesMarkt.de

