GDD: Kostenlose Standplätze für junge Teams

Für die kommenden GermanDevDays am 23. und 24. Mai will der Veranstalter Stefan Marcinek einigen Nachwuchsentwicklern eine kostenlose Bühne für ihre Projekte bieten. Junge Teams und Studios haben die Chance, einen eigenen Stand auf der zweiten Ausgabe der Entwicklerkonferenz in Frankfurt am Main zu erhalten. Insgesamt zwölf Plätze vergeben die Veranstalter der GDD. Darin enthalten ist eine kostenlose Standfläche mit Ausstellertisch und einem gratis Roll-Up mit eigenem Motiv.Interessierte Entwickler müssen lediglich eine Email mit den Informationen zu ihnen und ihrem Projekt an info@germandevdays.com schicken. Die ausgewählten Entwickler werden bis Mitte März informiert.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen