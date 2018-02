GDD: Erneut kostenlose Ausstellerstände für Nachwuchsteams

Großansicht Unterstützt auch im dritten Jahr der GermanDevDays Nachwuchsentwickler: Stefan Marcinek Unterstützt auch im dritten Jahr der GermanDevDays Nachwuchsentwickler: Stefan Marcinek

Am 23. und 24. Februar findet in Frankfurt wieder die Entwicklerkonferenz GermanDevDays (GDD) statt. Und auch in diesem Jahr ist die Unterstützung von Nachwuchsteams Teil des Konzepts. Insgesamt gibt es auf den GDD 2018 zwölf Ausstellertische, die jungen Entwicklerteams kostenlos zur Präsentation von sich und ihren Projekten zur Verfügung gestellt werden. Interessierte Teams können sich ab sofort per Mail an die Organisatoren bewerben. Die zwölf ausgesuchten Bewerber werden Ende Februar informiert. Sie bekommen neben der Präsenzfläche auch einen Roll-Up-Banner, der mit ihrem Wunschmotiv bedruckt wird und den sie nach der Konferenz mitnehmen dürfen.

Quelle: GamesMarkt.de

