GDC: Sweeney erhält Preis für Lebenswerk

Großansicht Tim Sweeney wird von der GCD für sein Lebenswerk geehrt (Bild: Epic Games) Tim Sweeney wird von der GCD für sein Lebenswerk geehrt (Bild: Epic Games)

Die Organisatoren der Game Developers Conference 2017 verleihen Tim Sweeney den Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk. Der Preis wird am 1. Mai im Rahmen der 17. GDC in San Francisco verliehen.Sweeney ist der Gründe von Epic-MegaGames, heute besser als Epic Games bekannt. Er steht dem 1991 gegründeten Studio bis heute als CEO vor. Neben seiner Arbeit an Spiele-Klassikern wie "ZZT" oder" Jazz Jackrabbit " war er maßgeblich an der Entwicklung der Unreal-Engine beteiligt, die bis heute als Grundbaustein unzähliger Spiele-Titel dient.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen