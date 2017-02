Gardner wird erster VP Games bei der BAFTA

Seit einigen Jahren verleiht die British Academy of Film and Television (BAFTA) auch im Spielebereich ihre renommierten Awards. Nun schlägt sich das Engagement auch in denn Strukturen der BAFTA nieder. Mit David Gardner wurde erstmals ein Vice President of Games ernannt. In dieser Rolle unterstützt er gemeinsam mit Barbara Broccoli, VP Film, und Greg Dyke, VP Television, den BAFTA-Präsidenten, Prinz William, Duke of Cambride. Gardner fungiert zuleich als Botschafter der BAFTA in der Spielebranche.Gardner ist Mitgründer und General Partner der Investmentfirma London Venture Partners. Gardner gehörte einst zu den ersten elf Mitarbeitern von Electronic Arts und baute für den späteren Major Marketing und Vertrieb in Europa auf. Von 1992 bis 2004 leitete er das Europageschäft von EA ehe er in der US-Firmenzentrale mit globalen Aufgaben betraut wurde. 2008 folgte er Infogrames-Gründer Bruno Bonnell als CEO von Infogrames, die später in Atari umbenannt wurde und deren europäisches Vermarktungsnetz bis heute als Bandai Namco Europe aktiv ist. Obwohl US-Bürger wurde Gardner von der Queen zum Offizier des Order of the British Empire ernannt

