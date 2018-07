Gaming-Network für Kids und "Fortnite"-Millionen

startet das erstefür Kinder. In Kooperation mit SuperAwesome, Machinima und Superparent entwickelte Tankee ein gleichnamiges, auf dem Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahrenschauen anschauen können. Unter anderem findet sich dort Gameplay-Footage von Spielen wie "Minecraft", "Roblox" und "Rocket League". Momentan ist die Plattform allerdings nur überverwendbar. | Quelle: tankee.com Das Mobile-Game "" hat sich in sieben Monaten rundverkauft. Das Spin-Off zuKonsolenspiel wurde vom englischen Publisherfür iOS veröffentlicht. | Quelle: feralinteractive.com DieVersion des Battle-Royal-Games "" generiert täglich rund. Gegen Ende der vierten Season des Spiels waren es noch 1,2 Millionen Dollar, innerhalb der ersten zehn Tage nach Veröffentlichung von Season fünf am 12. Juli stiegen die Zahlen aber abrupt an. Denzählte das Game laut Sensor Tower am 13. Juli mit knappDollar. | Quelle: sensortower.com

