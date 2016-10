Gaming Istanbul vergibt kostenlos Ständfläche an Indie-Entwickler

Die Organisatoren der Gaming Istanbul (GIST) wollen für die kommende Auflage mehr Indie-Entwickler nach Istanbul locken. Für die Messe, die vom 2. bis 5. Februar 2017 anberaumt ist, wird es in der von den Veranstaltern geförderten Indie Area kostenlose Ausstellungsflächen geben. Die Standmiete entfällt, ebenso sind eine Internetverbindung und Strom inbegriffen."Wir lieben Indies, aus der Türkei und aus der ganzen Welt, und wir wollen die Nachwuchsentwickler unterstützen, wo wir nur können. Daher gibt es auf der GIST 2017 kostenlose Ausstellungsmöglichkeiten", erklärt Cevher Eryürek, Director GIST bei GL Events. "Dadurch geben wir Indies aus aller Welt die Gelegenheit, Verbindungen zu den Branchen in der Türkei und der MENA-Region aufzubauen, und auch ihren kreativen Horizont z zu erweitern, indem sie einzigartige Einsichten in die hiesige Entwicklerszene erlangen können."Um sich für einen der kostenfreien Stände zu qualifizieren, müssen sich Indie-Entwickler beim Messeausrichter online bewerben - eine Jury wählt dann aus allen Einsendungen die Kanditen aus. Diese müssen bei der Bewerbung ihre finanzielle Unabhängigkeit und die Präsentation eigener kreativer Inhalte nachweisen, Außerdem darf das jährliche Einkommen des Studios 50.000 Türkische Lira (rund 14.743 Euro) nicht überschreiten. Für das Messeticket und Reisekosten müssen die Entwickler selber aufkommen.

Quelle: GamesMarkt.de

