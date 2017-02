Gaming Istanbul schließt mit Rekord

Großansicht Rund 83.000 Besucher drängten sich auf die GIST 2017 Rund 83.000 Besucher drängten sich auf die GIST 2017

Die Organisatoren der GIST Gaming Istanbul sind mit der zweiten Ausgabe ihrer Gamesmesse mehr als Zufrieden. An den vier Messetagen besuchten rund 83.000 Menschen das Istanbul Congress Center. Damit konnte Veranstalter GL Events ein deutliches Besucher-Plus erzielen. Bei der Premiere im letzten Jahr besuchten noch rund 50.000 Menschen die Messe. Dass es eine erneute Fortsetzung der GIST geben wird, ist ebenfalls schon sicher. GL Events gibt bald die Details zum Termin 2018 bekannt."Für die Gaming Istanbul ist das ist ein riesiger Erfolg und ein sehr großer Schritt nach vorn - die Besucherzahlen sind um über 60 Prozent gestiegen", sagt Cevher Eryürek, Director GIST bei GL Events. "Von der ersten Minute an haben sich lange Schlangen vor den Hallen gebildet, wir hatten durchgehend volle Messehallen. Wir konnten deutlich mehr Aussteller aus allen Teilen der Welt verzeichnen, und unsere Präsenz in den türkischen Medien ist stark gestiegen. Unser Ziel ist es, die Zahlen der GIST 2018 nochmals deutlich zu steigern."

Quelle: GamesMarkt.de

