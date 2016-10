Gaming auf der Frankfurter Buchmesse

Ab Morgen ist es wieder soweit, dann beginnt wieder die fünftägige internationale Buchmesse in Frankfurt . Und auch die Games-Branche ist dieses Jahr mit einigen Events vertreten. Gebündelt werden die branchenübergreifenden Termine durch die Networking-Veranstaltung "A Book is a Film is a Game" die am 20. Oktober beginnt. Sie bemüht sich um eine medienübergreifende Verständigung zwischen den Branchen Buch, Film und Games und bietet entsprechende Panels und Diskusionen in allen Bereichen an.Direkten Spielebezug haben zwei Sessions. Mit dem Panel "from book to game" berichtet der Games-Entwickler Jan Theysen von King Art Games und der "Die Zwerge"-Autor Markus Heitz über die Entstehung des Spiels zur Fantasy-Romanreihe " Die Zwerge ". Das zweite Games-Panel des Tages beschäftigt sich mit der umgekehrten Entstehung. "from game to book" legt den Blick auf das Spiele-Phänomen " Minecraft " zu dem es inzwischen eine Bandbreite von Bücher gibt, die von Ratgebern und "How-to"-Beschreibungen bis hin zu in der "Minecraft"-Welt spielende Romane reicht und die vor allem bei den jüngeren Zielgruppen sehr beliebt sind.Am 21. Oktober findet darüber hinaus eine Spielung der Stiftung Digitale Spielekultur zusammen mit dem BIU statt. Bei dem Event "Vom Buch zum Spiel - Transmedialität sehen und verstehen", das sich an klassische Lesungen orientiert, spielt Jan Theysen einige Ausschnitte aus "Die Zwerge" und soll dabei auch Nicht-Spielern Games als narratives Medium näherbringen. Anschließend an die Spielung treffen sich Theysen und Karla Höß von Experimental Games für eine Podiumsdiskussion zusammen."Bereits seit einigen Jahren findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Buch- und Games-Branche auf den beiden Leitmessen gamescom und Frankfurter Buchmesse statt", sagt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Wir freuen uns auch in diesem Jahr, dass wir Games als Teil des umfangreichen und vielfältigen Programms der Frankfurter Buchmesse platzieren konnten."

