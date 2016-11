gamigo wird BIU-Mitglied

Das Netzwerk des BIU kann einen Neuzugang verbuchen. Der Free-to-Play- und Mobile-Publisher gamigo ist dem Bundesverband beigetreten. Zur Unternehmensgrupppe zählen zahlreiche weitere Studios und Unternehmen wie Aeria Games Infernum , adspree und Gamespree mit über 300 Mitarbeitern in Deutschland, Amerika und Korea."Wir freuen uns sehr, mit gamigo ein auch international stark wachsendes Games-Unternehmen mit mehreren Standbeinen in Deutschland als neues Mitglied im BIU begrüßen zu dürfen", sagt Tobias Haar , Sprecher des BIU-Vorstands. "Damit können wir die bisherige Zusammenarbeit mit Aeria Games weiter fortsetzen und zusätzlich auch die weiteren Tochtergesellschaften der gamigo AG mit dem umfangreichen BIU-Netzwerk und unseren vielfältigen Services unterstützen.""Wir freuen uns, die Verbandsarbeit von ProSiebenSat.1 Games und Aeria Games fortzuführen", so Remco Westermann , Vorstandsvorsitzender der gamigo AG. "Die Zusammenarbeit hebt bereits vorhandene Synergien weiter an und liefert im Rahmen unserer 'Buy & Build'-Strategie zusätzliches Potenzial für weiteres Wachstum."

Quelle: GamesMarkt.de

