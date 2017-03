gamigo übernimmt MMO-Portal

Die gamigo AG will sein Tochterunternehmen adspree weiter internationalisieren und kauft dafür das Online-Portal MMOGames.com von iQU Online. Das Portal soll in Zukunft von gamigo redaktionell betreut werden und in das Angebot der adspree Media GmbH einfließen. iQU betreut das Portal weiterhin für gamigo als Verkäufer von Werbeflächen. MMO Games erreicht monatlich 280.000 aktive Nutzer und wird rund 800.000 Mal aufgerufen.Zusätzlich geben die Hamburger bekannt, dass adspree eine Vermarktungs-Kooperation mit ProSiebenSat.1 eingeht. Zusammen bieten die Unternehmen künftig Werbepakete für Online- und TV-Flächen an, die sich gezielt an Spieleunternehmen richten."Durch die strategische Kooperation mit ProSiebenSat.1 sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt und bieten ein Marketing-Komplettpaket. MMO Games ist eine weitere wichtige Ergänzung unseres Portal-Portfolios, um international noch besser die relevanten Zielgruppen für unsere Werbepartner anzusprechen", sagt Dr. Oliver Gediehn, CEO der adspree media GmbH.

Quelle: GamesMarkt.de

