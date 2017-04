gamigo rechnet mit breiter Akzeptanz für "Twin Saga"

Großansicht Ist nach einer ausgiebigen Beta Mitte April final gestartet: "Twin Saga" Ist nach einer ausgiebigen Beta Mitte April final gestartet: "Twin Saga"

Das Spiel richtet sich gleichermaßen an Männer und Frauen im Alter von 14-39 Jahren. Aber selbstverständlich können sowohl jüngere als auch deutlich ältere Menschen viel Freude an diesem zeitgemäßen und dennoch kostenlos spielbaren Rollenspiel haben.Wir haben einige PR Maßnahmen zum Launch geplant. Darunter tolle Gewinnspiele und attraktive Landingpages die den Spielern gleich einige Boni freischalten, wenn sie sich zum Start des Commercial Relaunch am 13. April registriert haben.Nun es ist ein Manga MMO-RPG, aber deswegen ist es nicht per Se ein "fernöstlicher Titel", definitiv jedenfalls kein Spiel das nur in Asien "funktioniert". Die geschlossene und offene Beta hat im Westen bereits sehr viel Anklang gefunden und wir sind sehr zuversichtlich nicht nur den Nerv der Manga-Fans zu treffen, sondern Rollenspiel-Fans weltweit zu begeistern. Alleinstellungsmerkmale wie der ständig mögliche Klassenwechsel im laufenden Spiel oder das mobile Heim (Karawandel) findet man so in keinem Rollenspiel und schon das allein wird Rollenspieler begeistern.

Quelle: GamesMarkt.de

