gamigo plant gamecom-Party

Der Hamburger Publisher gamigo richtet zur gamescom 2017 eine Party aus. Am Messemittwoch, den 23. August lädt gamigo alle seine Spieler in den Kölner Wartesaal am Dom ein. Für die Unterhaltung sollen die Youtuber Sarazar und Rewinside, sowie das DJ-Duo Circle of Alchemists sorgen. gamigo plant außerdem einen Cosplay-Contest mit eigener Preisverleihung.Alle Gäste, die sich zuvor registriert haben, erhalten freien Eintritt, sowie Freigetränke.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen