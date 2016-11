gamigo kauft "Last Chaos" und kündigt Weiterentwicklung an

Großansicht gamigo hat sich alle Rechte am Free-to-play-MMO "Last Chaos" gesichert (Bild: gamigo) gamigo hat sich alle Rechte am Free-to-play-MMO "Last Chaos" gesichert (Bild: gamigo)

gamigo hat sich sämtliche Rechte an dem Free-to-play-MMO "Last Chaos" gesichert. Das Spiel ist den Hamburgern bestens vertraut. gamigo zeichnete bereits für die Vermarktung verantwortlich. 2007 brachte gamigo das von Barunson E&A entwickelte Spiel nach Europa. Später übernahm gamigo erst die US-Vermarktung dann auch die in Russland und Teilen Südamerikas.Mit dem Rechtekauf erlangt gamigo nun die volle Kontrolle über Code und IP. Und die will man in Hamburg auch nutzen. Nach eigenen Angaben sollen "Optimierungen und Anpassungen" vorgenommen werden. Zudem sollen eine "Fülle bereits ausgearbeiteter Konzepte" verwirklicht werden. Und es soll neue Inhalte und Features geben. Dafür hat gamigo ein nicht näher benanntes Entwicklerteam mit der Umsetzung betraut.Zeitgleich mit dem Rechtekauf hat gamigo auch neue Server in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Spanien sowie den USA gestartet.

Quelle: GamesMarkt.de

