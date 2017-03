GamifyCon will 2018 größer und internationaler werden

Großansicht Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw

Die GamifiyCon hatte noch gar nicht richtig angefangen, da hatte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, auch schon einen echen Kracher parat: Er kündigte für 2018 nicht nur eine Fortsetzung an, sondern dass "2018 gemeinsam mit der Messe München das Thema ausgebaut und in größerem Rahmen und mit internationlem Anspruch stattfinden wird." Ein Schritt, der zwar auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, aber angesichts der diesjährigen Konferenz aussichtsreich.Schon im Vorfeld mussten die Organisatoren, die GamifyCon wird von der vbw und der Münchner GamifyNow! veranstaltet, die Anmeldung aus Kapazitätsgründen schließen. Am Ende kamen rund 250 Teilnehmer zur Konferenz in den gut gefüllten Vortragssaal im Haus der Bayerischen Wirtschaft nach München. Und auch die Zahl der Aussteller hat sich von acht auf zwölf deutlich erhöht.Inhaltlich bot die Konferenz ein breites Spektrum das von Grundlageninformationen über Gamification bis hin zu konkreten Fallbeispielen aus der Praxis reichte. Nach den Konferenzen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, Brücken zwischen der Gamesbranche und den eher traditionellen Branchen in der vbw zu schlagen.

Quelle: GamesMarkt.de

