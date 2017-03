Gamify Now! zieht positives Fazit

Großansicht Dr. Sibylla Krane, Director of Operations bei Gamify now Dr. Sibylla Krane, Director of Operations bei Gamify now

Die Konferenz GamifyCon war ein voller Erfolg, nicht nur dank der politischen Grußworte von vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und Staatssekretär Franz Josef Pschierer . Auch der Besucherzuspruch war mehr als zufriedenstellend. Das geht aus dem Abschlussfazit von Gamify now hervor, welche die GamifyCon einst ins Leben rief und 2017 gemeinsam mit der vbw Mitveranstalterin der Konferenz war."Mit jedem Jahr, in dem wir unsere GamifyCon veranstalten, werden mehr und mehr Menschen auf das wichtige und spannende Thema Gamification aufmerksam. Das Interesse steigt zusehends und wir sind zuversichtlich, dass dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhalten wird. Auch Branchen außerhalb der Games-Industrie begreifen zunehmend, dass auch ihre Unternehmen und Projekte von der zunehmenden Gamifizierung der Gesellschaft profitieren können. Wir freuen uns, dass wir zu einer etablierten Plattform für Einstieg und Zusammenarbeit geworden sind", so Dr. Sibylla Krane, Director of Operations bei Gamify now.

Quelle: GamesMarkt.de

