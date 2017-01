Gamevil holt Vu an Bord

Die deutsche Niederlassung des Publishers Gamevil in Berlin hat eine neue Head of Marketing. Seit Anfang des neuen Jahres ist Chinh Vu für die lokale Vermarktung der Marken des koreanischen Publishers und dessen Mobile-Game-Schwester Com2uS verantwortlich. Chinh bringt langjährige Branchenerfahrung mit, denn sie arbeitete in der Vergangenheit bereits für Kabam, GameGenetics, Nintendo und Sega im Marketingbereich."Gamevil hat ein einzigartiges Portfolio, vom Mega-Hit bis zum Nischentitel, vom Ego-Shooter bis zum Rollenspiel", so Chinh Vu. "Ich freue mich darauf, hier das ganze Orchester des Marketings zum Einsatz zu bringen und an den ambitionierten Wachstumszielen mitarbeiten zu können.""Unser Marketing hat eine enorme Bandbreite und muss neben klassischer Performance-getriebener User Acquisition auch mit TV-Budgets und Influencer-Kampagnen arbeiten - wir freuen uns sehr, mit Chinh für die Leitung der Abteilung eine erfahrene, engagierte Macherin gefunden zu haben, der Games wirklich am Herzen liegen", sagt David Mohr , Geschäftsführer Gamevil Europe.

Quelle: GamesMarkt.de

