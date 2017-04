Gamesverkauf auf Twitch angelaufen

Ende Februar wurde dieser Schritt bereits angekündigt: Ab sofort verkauft die Streaming-Plattform Twitch auch selber PC-Game-Downloads. Die User der Seite können fortan unter Livestreams Games direkt kaufen, ohne den Umweg über andere Online-Shops gehen zu müssen. Die Streamer werden mittels Provision in Höhe von fünf Prozent an den Verkäufen beteiligt. Die Abwicklung der Zahlung folgt über die Systeme der Konzernmutter Amazon.Zum Start stehen rund 50 Titel und die dazugehörigen Ingame-Inhalte zur Verfügung. Darunter " For Honor " und " Ghost Recon: Wildlands " von Ubisoft oder " The Walking Dead " und " Minecraft: Story Mode " von Telltale Games. Nutzer laden die erworbenen Spiele über die Twitch-Desktop-App oder über die entsprechenden Publisher-Plattformen (z.B. Uplay) herunter.Vorerst ist das Twitch-Games-Commerce-Programm nur in der englischen Sprache und mit Preiskennzeichnungen in US-Dollar verfügbar. Eine deutsche Version ist aber geplant.

Quelle: GamesMarkt.de

