GameStop: Wachstum nur außerhalb des Kerngeschäfts

Großansicht Paul Raines, Geschäftsführer von GameStop, führt die Handelskette durch den Digitalen Wandel Paul Raines, Geschäftsführer von GameStop, führt die Handelskette durch den Digitalen Wandel

Der phyische Verkauf von Computer- und Videospielen ist ein gebeutelter Geschäftsbereich. Das geht zum einen aus den Marktdaten hervor, die Verbände und Marktforscher rund um den Globus veröffentlichen, aber auch aus der Jahresbilanz von GameStop. Die US-Kette ist der größte Games-Spezialhändler der Welt und verfügt unter anderem in Deutschland über zahlreiche Filialen.Ganz konkret hat GameStop 2016 einen Umsatz von 8,61 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Das sind 8,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Flächenbereinigt ist der Umsatz konzernweit sogar um elf Prozent gefallen. Aufgesplittet nach Regionen fiel der flächenbereinigte Umsatz in den USA um 13 Prozent und international um 4,4 Prozent. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Digitalisierung des Vertriebs in den USA besonders massiv ist.Firmenchef Paul Raines bezeichnete die Entwicklung im Videospielbereich zwar als "schwach, besonders in der zweiten Jahreshälfte", wirklich unzufrieden mit den Ergebnissen ist er aber nicht. Tatsächlich ist sich GameStop dem tiefgreifenden Wandel bewusst, den die Gamesbranche durch eine zunehmende Digitalisierung der Vertriebswege durchläuft.Der US-Händler begegnet dieser Herausforderung durch Diversifikation. In den USA schließt GameStop klassische Spieleoutlets und eröffnet gleichzeitig neue, Technologie-Marken fokussierte Shops. Auch im Collectibles genannten Merchandising-Geschäft mischt GameStop ordentlich mit. In beiden Segmenten erzielt GameStop Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich. Der Anteil am operativen Gewinn, den Geschäftsbereiche abseits des physischen Gamesbusiness beisteuern, der ist von 24,5 Prozent im Jahr 2015 auf 36,9 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen.Auch deshalb sind die Aussichten bei GameStop für 2017 gar nicht schlecht. Selbst im Kerngeschäft rechnet das Unternehmen eine flächenbereinigte Umsatzentwicklung zwischen minus fünf Prozent und einer schwarten Null. Inklusive aller Bereiche soll die Umsatzentwicklung zwischen minus zwei und plus zwei betragen.

Quelle: GamesMarkt.de

