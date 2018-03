GameStop nimmt "Far Cry 5" zum Release in die 9.99er-Aktion

GameStop Deutschland nutzt den Launch von Ubisofts "Far Cry 5" für eine Promotion seiner 9.99er-Aktion. Kunden, die zwei Gebrauchtsspiele aus einer vordefinierten Eintauschliste abgeben, erhalten "Far Cry 5" gegen eine Zuzahlung von nur 9,99 Euro. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 9. April. GameStop bietet auf diese Weise verschiedene Neuerscheinungen für knapp unter zehn Euro an. Neben "Far Cry 5" sind aktuell auch "Pure Farming 2018" (bis 26. März) und "AoT 2" (bis 3. April) zum Sonderpreis zu haben.

Quelle: GamesMarkt.de

