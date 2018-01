GameStop kürt Spiele des Jahres

Spiel des Jahres 2017: "Assassin's Creed Origins"

Bestes Action-Spiel: "Assassin's Creed Origins"

Bestes Beat'em up-Spiel: "Tekken 7"

Bestes Jump & Run-Spiel: "Super Mario Odyssey"

Bestes Indie-Spiel: "Vikings - Wolves of Midgard"

Bestes Rennspiel: "Need for Speed: Payback"

Bestes Rollenspiel: "Horizon Zero Dawn"

Bester Shooter: "Call of Duty WWII"

Bestes Sportspiel: "FIFA 18"

Bestes Spiel für PlayStation 4: "Horizon Zero Dawn"

Bestes Spiel für Xbox One: "Forza Motorsport 7"

Bestes Spiel für Nintendo Switch: "Super Mario Odyssey"

Bestes Spiel für Nintendo 3DS: "Pokémon Ultrasonne / Pokémon Ultramond"

Für die Kunden des Einzelhändlers GameStop ist " Assassin's Creed Origins " das beste Spiel des Jahres 2017. In insgesamt 13 Kategorien konnte vom 3. bis 19. Januar 2018 online darüber abgestimmt werden, welches die besten Titel des abgelaufenen Jahres waren. Ganz oben in der Gunst der deutschen GameStop-Kunden waren das Open-World-Spiel von Ubisoft, das neben dem Hauptpreis auch "Bestes Action-Spiel" wurde, auch Sonys " Horizon Zero Dawn ". Letzteres wurde in den Kategorien "Bestes Spiel für PlayStation 4" und "Bests Rollenspiel" ausgezeichnet. Zum besten Jump & Run und zum besten Switch-Produkt wurde " Super Mario Odyssey " von Nintendo gewählt und konnte damit ebenfalls gleich zwei Trophäen gewinnen.

Quelle: GamesMarkt.de

