GameStop feiert Marvel Superhero Day mit Cosplay-Event

Am 3. März feiert GameStop gemeinsam mit Marvel den Superhero Day. Dazu werden alle Stores an diesem Tag entsprechend dekoriert sein und diverse Angebote haben. Darüber hinaus plant die Kette besondere Aktionen im Münchner GameStop Store in den Riem Arcaden, im Essener Store am Limbecker Platz sowie im ZiNG Pop Culture Store im Phoenix Center in Hamburg. Die Aktionen reichen von Gewinnspielen und kostenlose Give-aways für Fans. In München und in Hamburg sind zudem Cosplay-Events geplant. Es werden Captain America und andere Superhelden für Fotos erwartet. Last not least stattet YouTuber Vince am 3. März der GameStop-Filiale in den Münchner Riem Arcaden einen Besuch ab.

Quelle: GamesMarkt.de

