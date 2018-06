GameStop erwägt Buyout durch Private-Equity-Unternehmen

Am 19. Juni bestätigte der Videospielhändler GameStop , dass Gespräche mit Private-Equity-Unternehmen bezüglich einer Übernahme geführt werden. Ob der Einzelhändler tatsächlich aufgekauft wird, steht allerdings noch nicht fest.GameStop hat, wie viele andere Retailer auch, mit der Konkurrenz durch Online-Anbieter wie Amazon sowie Digital-Spielen zu kämpfen. Außerdem leidet die US-Handelskette, die über 7200 Filialen in 14 verschiedenen Ländern führt, in diesem Jahr auch an einer unsicheren Führungsposition. Im Mai trat der erst im Februar ernannte neue CEO Michael K. Mauler überraschend zurück. Seither wird noch immer nach einem Nachfolger gesucht. In der Zwischenzeit übernahmen Dan DeMatteo und anschließend Shane Kim den Posten interimsweise.

Quelle: GamesMarkt.de

