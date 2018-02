GameStop-Entlassungen und das Ende von "Dawn of War 3"

Das Strategie-Spiel "" wird nicht mehr weiterentwickelt. Aufgrund des ausbleibenden Erfolgs von "Dawn of War" wirft Entwickler Relic alle bisher geplanten Add-ons und Erweiterungen über Bord und plant auch in Zukunftmehr zu veröffentlichen. | Quelle: eurogamer.net Zwei Wochen lang war "Monster Hunter: World" auf Platz eins derder GFK, aber nun wirft "" den bisherigen Platzhirsch vom Thron. Das PS4-exklusive Remake setzt sich direkt an die Spitze vor "EA Sports UFC 3" auf der Zwei und "Monster Hunter" auf Platz drei. | Quelle: chart-track.co.uk Kurz nachdem der RetailerPaul Raines als neuen CEO eingesetzt hat, trennt sich das Unternehmen von zwei langjährigen Führungspersönlichkeiten. COOund Executive Vice Presidentmüssen ihren Hut nehmen. | Quelle: dallasnews.com

Quelle: GamesMarkt.de

