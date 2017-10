GameStop bekommt exklusive "South Park"-Edition

Am 17. Oktober 2017 erscheint " South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe " von Ubisoft für PlayStation 4, Xbox One und PC. Für den Einzelhändler GameStop legt der französische Publisher eine exklusive Version auf. Die Deluxe Edition wird ausschließlich bei diesem Händler erhältlich sein. Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den Vorgänger "Der Stab der Wahrheit" als Download-Code, drei Artworks-Postkarten und weiter digitale Inhalte. Alle Vorbesteller der Deluxe-Variante bekommen obendrein den Zusatzinhalt "Towelie: Dein Spielfreund" als kostenlosen Bonus.Die Deluxe Edition zu "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" ist ab dem 17. Oktober erhältlich und ab sofort sowohl online als auch in allen GameStop-Geschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbestellbar.

Quelle: GamesMarkt.de

