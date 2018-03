Gamesmarkt in Frankreich und neues eSports-Personal für Activision

Derist im Jahresvergleich um. Im Nachbarland wurden laut Branchenverband S.E.L.L. im letzten Jahrmit Games und Hardware umgesetzt. Für Deutschland liegen für 2017 noch keine finalen Zahlen vor, aber 2016 wurde der Umsatz hierzulande auf 2,9 Milliarden beziffert. | Quelle: sell.fr verstärkt seinepersonell. Daniel Cherry kommt von den New Jersey Devils und wird als Chief Marketing Officer engagiert. Marc Kolin war zuletzt für NBC Universal tätig und wird Vice President of Finance & Strategy. Brandon Snow stand in Diensten der NBA und übernimmt die Rolle des Chief Revenue Officer. | Quelle: investor.activision.com Die Lootbox-Mechanik hattebereits vor Release sehr viel Kritik eingebracht stellte das System daher mit Erschienen das Spiels ab. Daswurde vollständigund soll nun am in neuer Form am 21. März freigeschaltet werden. | Quelle: ea.com datiert ". Daserscheint am2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4. | Quelle: thecrew-game.ubisoft.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen