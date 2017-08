gamescom-"Wahlkampf-Arena" wird bei Rocket Beans TV übertragen

Im Rahmen des gamescom congress auf der gamescom findet wie im Vorfeld angekündigt morgen um 10:30 Uhr die "Wahlkampf-Arena" statt. Politiker aller Spitzenpartien diskutieren bei einer gemeinsamen Debatte unter anderem Themen wie den Games-Standort Deutschland, den Stellenwert von Gaming in den Parteiprogrammen und die digitale Zukunft generell. Der Internetsender Rocket Beans TV überträgt die Podiumsdiskussion live. Die Ausstrahlung erfolgt auf rocketbeans.tv, den RBTV-Kanälen auf YouTube , Twitch und waipu.tv sowie im Live-Stream von gamescom TV.Dr. Peter Tauber (CDU), Hubertus Heil (SPD), Matthias Höhn (Die Linke), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) und Nicola Beer (FDP) stellen sich den Fragen von drei Moderatoren. Diese sind Colin Gäbel (Rocket Beans TV), Peter Smits (PietSmiet) und Florian Mundt (LeFloid)."Ein Politikformat dieser Größenordnung auf unserem Internet-Fernsehsender - ich bin geneigt zu sagen, dass das für uns Neuland ist", sagt RBTV-Pressesprecherin Lisa Handirk. "Eine offene politische Diskussion zu Gaming-bezogenen Themen bringt eine interessante neue Farbe in unseren Stream. Wir bieten unseren Zuschauern so die Möglichkeit, sich mit den politischen Meinungen zu Themen aus ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen."--> "Wahlkampf-Arena" auf youtube.com/rocketbeanstv im Livestream sehen (23.08., ab 10:30 Uhr)

Quelle: GamesMarkt.de

