gamescom stellt neue Entwicklerkonferenz devcom vor

Großansicht Arbeiten bei der devcom zusammen: Stephan Reihart und Frank Sliwka Arbeiten bei der devcom zusammen: Stephan Reihart und Frank Sliwka

Die Koelnmesse hat die neue Konzeption der Entwicklerkonferenz vorgestellt, die als Begleitveranstaltung die gamescom flankieren soll. Die Entwicklerkonferenz trägt den Namen devcom, findet vom 20. bis 24. August statt und eher Dach für verschiedene Sub-Events.Den Auftakt zur devcom bildet die Entwicklerkonferenz Respawn - Gathering of Developers. Sie zieht dazu vom Dock.One ins Congress-Center West, wo bis 2016 die Game Developer Conference Europe stattfand. Um einen adäquaten Ersatz für die GDCE zu schaffen wird die Respawn um einen Indie Game Summit, einen Newcomer Summit sowie dem neuen Format der "Late Night Talks" erweitert.Vom 22. bis 24. August sind dann unter anderem eine Reihe von gamescom business und public keynotes geplant, die sich je nach Art an das Fachpublikum oder die Privatbesucher richten. Thematisch soll die devcom eng mit der gamescom verzahnt sein.Veranstaltet wird die devcom von der Aruba Events, welche bislang die Respawn organisierte. Der BIU und die Koelnmesse agieren als Träger der devcom. Computec Media, seit 2014 Mehrheitseigner der Aruba Events, begleitet die devcom als Medienpartner. Unterstützt bei der Organisation der Entwicklerkonferenz wird Aruba Events von Frank Sliwka von International Business Media.Sliwka kehrt damit gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. In Leipzig baute er die Games Convention Developer Conference auf (GCDC). Nach dem Wechsel nach Köln war es Sliwka, der im Auftrag von UBM die Game Developer Conference Europe in Köln etablierte. Bereits im vergangenen Jahr machte Sliwka wieder als Veranstalter von sich reden als er mit dem BIU und der ESL die Konferenz "The Biz eSports" im Rahmen der ESL One organisierte.Damit alles reibungslos funktioniert kümmern sich zwei Boards um die strategische und die inhaltliche Ausrichtung der devcom. Dem für die Strategie zuständigen Advisory Board gehören Aruba, International Business Media, der BIU und die Koelnmesse an. Das Content Advisory Board soll aus Einzelpersonen aus diversen Bereichen des Game Developments bestehen und für die Themenfindung sowie den Kontakt zu den Speakern verantwortlich zeichnen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen