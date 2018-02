gamescom startet Ticketvorverkauf

Am 1. März beginnt der Vorverkauf für gamescom -Tickets: Sowohl für Fach- als auch Privatbesucher schaltet die Koelnmesse den Online-Shop für Eintrittskarten live. Die diesjährige gamescom startet am 21. August mit dem Fachbesuchertag. Vom 22. bis 25. August ist die Messer für alle Besucher geöffnet. Im letzten Jahr zählte die Veranstaltung insgesamt 355.000 Besuchern.Die exakten Preise für 2018 nannte die Koelnmesse bisher noch nicht. Für die ersten Käufer wird es allerdings ein Early-Bird-Ticket-Kontingent geben. Sind diese vergriffen, gelten automatisch die Vorverkaufspreise. Im letzten Jahr kosteten die Tageskarten (ohne Ermäßigung) zwischen 14 und 18 Euro. Insbesonders die beliebten Messetage Frei- und Samstag waren 2017 bereits weit vor Messestart im Vorfeld ausverkauft . Kurz vor Start waren dann alle Eintrittskarten schon im Vorverkauf weg Eine Neuerung gibt es im Ticketsystem der gamescom heuer allerdings: Um Schulklassen außerhalb von Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, wo zu diesem Zeitpunkt noch Schulferien sind, einen Besuch der Messe zu ermöglichen, wird ein limitiertes Kontingent an Schulklassen-Tickets angeboten. Zum Preis von 6,50 Euro pro Person kann die Messe an den Publikumstagen damit besucht werden. Das Kontingent von Schulklassen-Tickets ist begrenzt, die Bestellung nur bis zum 31. Juli 2018 möglich. Pro Klasse müssenmindestens zehn Personen (inkl. Begleitung) teilnehmen. Eine Lehrkraft kann immer nur für eine gesamte Gruppe eine Bestellung durchführen.

