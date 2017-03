gamescom startet Ticketverkauf mit begrenztem Early-Bird-Kontingent

Großansicht Bei immer neuen Besucherrekorden der gamescom heißt es mehr denn je: Schnell sein beim Ticketkauf! (Bild: Koelnmesse) Bei immer neuen Besucherrekorden der gamescom heißt es mehr denn je: Schnell sein beim Ticketkauf! (Bild: Koelnmesse)

Ab sofort können Verbraucher und Fachbesucher Tickets für die gamescom 2017 kaufen. Für beide Besuchergruppen gibt es Tickets zu sogenannten Early Bird Preisen. Anders als bei den meisten Fachkonferenzen gibt es keine zeitlich limitierte Early-Bird-Phase, vielmehr ist die Menge der vergünstigsten Karten limitiert. Für Fachbesucher gibt es wie in den Vorjahren Tagestickets oder 3-Tage-Tickets. Und ebenfalls wie in den Vorjahren ist der Kauf eines Fachbesuchertickets nur zur persönlichen Nutzung möglich.Für Privatbesucher gibt es indes eine Reihe weiterer Optionen. So gibt es es eine limitierte Anzahl von "Pre-entry"-Tickets mit denen Besucher bereits ab 9.00 Uhr in die Hallen dürfen, eine Stunde vor der regulären Öffnung. Und es gibt ein reserviertes Kontingent an Familientickets. Qualifiziert dafür sind Familien mit maximal zwei Erziehungsberechtigten und mindestens zwei Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren.Last not least verkauft auch in diesem Jahr Ticket-Partner Saturn Eintrittskarten. Die werden jedoch in Form von Codes verkauft, die dann im gamescom Ticketshop der Koelnmesse eingelöst werden müssen.

Quelle: GamesMarkt.de

